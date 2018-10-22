Кокорину и Мамаеву доверили по очереди мыть туалеты в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар") содержатся в хороших условиях в СИЗО "Бутырка".

О состоянии игроков "МК" рассказал начальник следственного изолятора Сергей Телятников. По его словам, Кокорин с Мамаевым находятся в небольших камерах, которые рассчитаны на двух-четырех человек. К футболистам подведены уже знакомые им по проведенному времени в карантине соседи - по одному в каждую камеру.

Как признался Телятников, ни Мамаев, ни Кокорин не сталкиваются с проблемами вроде вымогательства денег. Туалеты они моют по желанию. Чередуясь с соседями.

В то же время ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников назвал камеру, в которой содержится Кокорин, "образцово-показательной". В ней есть даже своего рода видеодомофон.

"Заключенный может нажать кнопку вызова, и на экране появится изображение. Так что арестант может переговариваться с дежурным сотрудником", - отметил Мельников.