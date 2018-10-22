Новости

Олега Газманова обвинили в плагиате "Бессмертного полка" 13:50
Песков пояснил слова Путина про рай 13:46
Косачев: МПС больше не будет проводить мероприятия в США 13:43
В Крыму отменен режим ЧС, введенный после трагедии в Керченском колледже 13:43
В Ленобласти от взрыва на заводе пиротехники пострадали 92 дома 13:38
На Урале двоих полицейских заподозрили в избиении задержанного 13:36
Лукашенко: Боль от трагедии Минского гетто не утихает и спустя 75 лет 13:25
Букмекеры назвали возможных преемников Карреры в "Спартаке" 13:24
За аварию "Прогресса" осужден экс-начальник цеха воронежского завода 13:23
"Веном" лидирует третью неделю подряд и собрал уже почти два миллиарда 13:20
В Сочи в суд передали дело о попытке вступить в "ИГ" 13:14
Названа причина гибели легендарного Ангкора 13:09
Подозреваемых в серии автоугонов в России задержали в Беларуси 13:08
Крушение скоростного экспресса на Тайване попало на видео 13:00
В Подмосковье мужчина убил и закопал сына подруги 12:55
Москвичи смогут бесплатно проверить свои гаджеты на вирусы 12:51
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 14 12:47
Белорусская молодежь будет работать в крупных российских городах 12:45
Первые кроссоверы Chevrolet Tracker собрали в Узбекистане 12:43
Житель США скончался из-за экзотического блюда из мозга белки 12:38
Девять человек погибли при сходе оползня на севере Колумбии 12:33
В Заполярье приставы вычислили должника-алиментщика по видеоблогу 12:32
В больницах находятся 46 пострадавших в результате бойни в Керчи 12:32
Названы самые популярные у туристов города ЦФО 12:30
В Южной Корее начали подготовку к газопроводу из России 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Синоптики пообещали россиянам гололед
Синоптики пообещали россиянам гололед
22.10.2018 13:08
Рубрика: Происшествия

Подозреваемых в серии автоугонов в России задержали в Беларуси

Текст: Юрий Сизов
Фото: УВД Минского облисполкома Фото: УВД Минского облисполкома
Фото: УВД Минского облисполкома

Понедельник для двух злоумышленников, попытавшихся похитить автомашину в Солигорском районе РБ, закончился задержанием их сотрудниками белорусского уголовного розыска.

При силовой поддержке бойцов СОБРа, сообщается на сайте УВД Минского облисполкома, задержаны двое 51-летних белорусов неподалеку от автостоянки одного из подразделений "Беларускалия", на которой один из сотрудников предприятия припарковал свой автомобиль.

Захват происходил непосредственно после того, как было совершено проникновение в салон автомобиля, запущен двигатель и начато движение. При этом один из угонщиков находился за рулем чужого авто, а напарник - в машине сопровождения.

Фото: depositphotos.com
Названы самые угоняемые автомобили в Москве

В поле зрения правоохранителей похитители попали в связи с криминальным автобизнесом, а оперативную разработку белорусские сыщики проводили на основании информации, поступившей от российских коллег. Оперативники изъяли у задержанных компьютерное оборудование, которое использовалось для взлома замков салона автомашины и запуска двигателя.

Кстати, фигуранты преступления тщательно готовились к угону, для чего трижды приезжали в Солигорский район. Ими был  определен необходимый автомобиль, заранее изучались технические возможности для вскрытия авто, прорабатывались маршруты движения, добавили в УВД.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, уточняется возможная причастность задержанных к аналогичным преступлениям. У сотрудников милиции есть серьезные основания полагать, что участники группы имеют непосредственное отношение к серии краж автомашин, причем, во всех случаях речь идет об авто южнокорейских марок - Hyundai и Кiа.
 

Происшествия Преступления Криминал
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков пояснил слова Путина про рай
Кудрин: Правительство выполнит обещания по увеличению размера пенсий
РФ при необходимости направит в ЦАР дополнительных военных инструкторов
Бабич пообещал вмешательство России в случае нападения на Беларусь
"Спартак" объявил об уходе Массимо Карреры