Подозреваемых в серии автоугонов в России задержали в Беларуси

Понедельник для двух злоумышленников, попытавшихся похитить автомашину в Солигорском районе РБ, закончился задержанием их сотрудниками белорусского уголовного розыска.

При силовой поддержке бойцов СОБРа, сообщается на сайте УВД Минского облисполкома, задержаны двое 51-летних белорусов неподалеку от автостоянки одного из подразделений "Беларускалия", на которой один из сотрудников предприятия припарковал свой автомобиль.

Захват происходил непосредственно после того, как было совершено проникновение в салон автомобиля, запущен двигатель и начато движение. При этом один из угонщиков находился за рулем чужого авто, а напарник - в машине сопровождения.

В поле зрения правоохранителей похитители попали в связи с криминальным автобизнесом, а оперативную разработку белорусские сыщики проводили на основании информации, поступившей от российских коллег. Оперативники изъяли у задержанных компьютерное оборудование, которое использовалось для взлома замков салона автомашины и запуска двигателя.

Кстати, фигуранты преступления тщательно готовились к угону, для чего трижды приезжали в Солигорский район. Ими был определен необходимый автомобиль, заранее изучались технические возможности для вскрытия авто, прорабатывались маршруты движения, добавили в УВД.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, уточняется возможная причастность задержанных к аналогичным преступлениям. У сотрудников милиции есть серьезные основания полагать, что участники группы имеют непосредственное отношение к серии краж автомашин, причем, во всех случаях речь идет об авто южнокорейских марок - Hyundai и Кiа.

