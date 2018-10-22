Золотая осень - "очей очарованье" - уходит. Приходит поздняя осень - дождь, холод, слякоть. Обидно - особенно для чудака вроде меня, который невесть зачем все гуляет по паркам да дворам-дворикам - ищет вчерашний день... Впрочем, нельзя раскисать - "у Природы нет плохой погоды... Осень жизни, как и осень года надо не скорбя благословить". Считаем лирическое вступление законченным.

На этой неделе было много любопытной информации. Продолжает живо обсуждаться церковно-политический раскол православия. Тот факт, что отменено решение 1686 года много говорит о характере конфликта.

Прошла очередная Валдайская встреча с ее геополитическими построениями. Узнали мы немало интересной экономической фактуры - согласно агентству Блумберг, состояние 10 богатейших бизнесменов России за год (с октября 2017) выросло почти на 11% - максимальная цифра в Мире. В США топ-10 разбогател на 7,5%, в остальных странах обеднел - в Германии, скажем, на 15%, а в Китае и вовсе на 27%. При этом многие из российской десятки "богатеют под санкциями". А вот число "простых долларовых миллионеров" в России за год увеличилось вообще на 30% - тоже мировой рекорд. Или еще одна информация на близкую тему - в Испании суд полностью оправдал всех обвиняемых по делу "российской мафии".

Да, все это не очень-то вписывается в привычный нам пазл Великой и Ужасной борьбы Запада с Россией - тем интересней ! Надеюсь, будет еще возможность специально некоторые из этих сюжетов обсудить...

Но, конечно, все заглушил грохот выстрелов из Керчи.

Я не большой любитель писать на подобные темы - ведь это поневоле пиарит убийства - но и обойти в данном случае невозможно.

Собственно, о самом преступлении сказать просто нечего. "Ну, СУМАСШЕДШИЙ - что возьмешь". Действительно - ничего не возьмешь. Свой диагноз ("мотив" - слово нелепое) убийца унес с собой. Кстати, хорошо, что он покончил с собой - если б взяли живым, то что с ним делать? Смертную казнь ради него лично никто вводить не станет (зато бесконечные ТВ-крики на эту тему мы бы слушали месяцами), да в любом случае задним числом никакой закон и не работает, а приговор "всего лишь к тюрьме" вызывал бы естественное общее возмущение, особенно в Керчи. (Я уж не говорю о маловероятном, но все же теоретически возможном - если бы признали невменяемым). Мы, понятно, не Норвегия, "русский Брейвик" в камере с интернетом бы не прохлаждался и заочно в университете не учился - но его пожизненное заключение, очевидно, противоречит какому-то элементарному чувству справедливости...

Столь очевидное безумное поведение не имеет житейских ПРИЧИН - ну а как ПОВОД сгодится все что угодно

В общем, о сумасшедшем толковать бесполезно. Важно только понимать, что хотя слово "сумасшествие" - это не "объяснение", а констатация, но, по крайней мере, оно отсекает многие лжеобъяснения.

Сумасшедшие ("социопаты") такого рода были, есть, будут всегда. Как и их "дальние родственники" - маньяки, серийные убийцы.

От чего зависит их появление, толком сказать не может никто. Во всяком случае, никакой связи ни с какой "политикой", "идеологией" тут никто не установил - хотя многие страстно мечтают. Вот в данном случае - на нашем ТВ многие сходу "взяли украинский след", а в самой Украине их "братья по разуму" причину "нашли" в том, что в 2014-м будущий убийца был энтузиастом "русского мира" и поэтому в 2018-м пошел убивать русских людей... Но политики и журналисты, любящие пиариться на крови (даже не пытающиеся "изобразить сочувствие" к жертвам, изнутри и до глаз налитые только слюной истеричной взаимной ненависти), всегда были и будут...

Бессмысленно и вечное "куда смотрели семья и школа?". Некуда им смотреть - известно, что субъекты такого рода обычно ничем не выделяются, малоконтактные, "себе на уме". Но т. к. есть десятки миллионов вполне нормальных людей с похожим поведением, то искать в этом омуте чертей бесполезно. Маньяки выявляют-проявляют себя, как правило, первый и последний раз, без предварительного оповещения.

В связи со стрельбой в Керчи много говорят о реальных проблемах молодежи - например, о том, что социальные лифты стоят, а рядом скользят вверх спецлифты, куда пускают только с особым ключом, да часто еще и наследственным. Очень важная, жгучая тема. Вот только к данному случаю не имеет никакого отношения. Если 22-летний "лишний человек" от бесперспективности не запил, не уехал из родного города или страны, не опустился, не тихо смирился, а взял да и убил 20 случайных людей и самого себя - то он бы это все равно сделал. Из-за ссоры с девушкой, с начальником, с мамой-папой, от плохого настроения или просто невесть почему... Столь очевидное безумное поведение не имеет житейских ПРИЧИН - ну а как ПОВОД сгодится все что угодно.

Массовые убийства чаще всего происходят в США, "американский ритуал" явно копировал и керченский безумец ("Колумбайн")

Конечно, "если это и безумие, то в нем есть последовательность". Выявлены закономерности серийных и массовых убийств. Последние чаще всего происходят в США, "американский ритуал" явно копировал и керченский безумец ("Колумбайн"). Есть разные объяснения, почему это так часто бывает именно в США - но, очевидно, не последнюю роль играет провоцирующая свобода продажи оружия. Однако если в США хотя бы понятно, что нужно ее запретить (как известно, патриоты США категорически не дают отнять у них эту Огнестрельную Скрепу), то в России тут делать нечего - у нас свободной продажи нет, автоматическое вообще не продается, а запретить любое оружие (в том числе охотничье) тоже невозможно.

Но в любом случае подобные трагедии в России - редчайшие исключения, которые тем не менее полностью искоренить невозможно.