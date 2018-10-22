Мосгорсуд отложил до среды рассмотрение жалобы на арест бывшего первого заместителя главы МЧС Сергея Шлякова и двух его предполагаемых сообщников.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, перенос связан с потерей судом первой инстанции части жалобы фигуранта дела. Ранее Тверской суд продлил арест Шлякову, а также Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко до 13 декабря. По версии следствия, Сергей Шляков участвовал в мошеннической схеме при продаже должности губернатора Ярославской области в 2015 году. Как считают следователи, генерал вместе с предполагаемыми сообщниками - Юрием Кузнецовым, Александром Казарцевым и Сергеем Онищенко - предложил содействие в назначении на должность и.о. губернатора Ярославской области бывшему замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову. За это, по данным следствия, Удалов передал 780 тысяч долларов и 15 млн рублей. По некоторым данным, непосредственно мошенническую схему придумали Кузнецов, Казарцев и Онищенко. Что касается Шлякова, то его привлекли в роли "свадебного генерала". Он единственный в компании своих знакомых занимал высокую государственную должность - заместителя главы МЧС и был действующим генералом. По версии следствия, именно Шляков выступил поручителем предстоящего назначения. Поверив в "честное генеральское слово" "будущий губернатор" передал мошенникам требуемые деньги. Однако никакой помощи в трудоустройстве ему никто оказывать не стал и, как считают следователи, не собирался.