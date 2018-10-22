Новости

Из микрофинансовых организаций стали чаще утекать клиентские данные 20:47
Названы самые популярные в России подержанные иномарки 20:46
Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Болтоном 20:39
В Совбезе РФ рассказали о встрече Патрушева и Болтона 20:35
Сергей Лавров начал встречу с помощником Трампа Болтоном 20:15
Минск выступает против протекционистских мер в ЕАЭС 20:10
Семьям погибших в колледже Керчи полностью выплачена матпомощь 19:59
Мэй заявила о готовности к единой с ЕС таможенной системе 19:58
"Крымский титан" возобновил работу 19:53
Доллар США опускался ниже 65 рублей впервые с 1 октября 19:45
МИД: Голосованием в парламенте Македонии руководили из-за рубежа 19:29
В правительстве Крыма назначат двух новых вице-премьеров 19:17
"Спартак" отреагировал на ситуацию вокруг виз Глушакова и Ещенко 19:12
Гидрометцентр назвал время для смены резины 18:56
У новгородских наркоторговцев изъяли наркотики на 17 млн 18:44
В Керчи из-за 40-дневнего траура отменили развлекательные мероприятия 18:34
Суд арестовал банковские счета Глушакова 18:31
"Всему есть предел": В ГД поддержали указ о санкциях против Украины 18:30
Червиченко: "Спартаку" стоит подумать про Жардима 18:21
Ярмольника и Алферову включили в "черный список" минкульта Украины 18:21
В Керчи завели дело о взрыве газа в офисном здании 18:18
Moody's оценило кредитные профили российских банков 18:15
Патрушев и Болтон затронули тему соглашения о вооружении 18:11
Косачев: Европа оказалась заложником решения США выйти из ДРСМД 18:06
В Москве обручальное кольцо оторвало мужчине палец 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
22.10.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потеряли жалобу

Генерал Шляков не смог обжаловать арест
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7700 (237)
Мосгорсуд отложил до среды рассмотрение жалобы на арест бывшего первого заместителя главы МЧС Сергея Шлякова и двух его предполагаемых сообщников.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, перенос связан с потерей судом первой инстанции части жалобы фигуранта дела. Ранее Тверской суд продлил арест Шлякову, а также Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко до 13 декабря. По версии следствия, Сергей Шляков участвовал в мошеннической схеме при продаже должности губернатора Ярославской области в 2015 году. Как считают следователи, генерал вместе с предполагаемыми сообщниками - Юрием Кузнецовым, Александром Казарцевым и Сергеем Онищенко - предложил содействие в назначении на должность и.о. губернатора Ярославской области бывшему замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову. За это, по данным следствия, Удалов передал 780 тысяч долларов и 15 млн рублей. По некоторым данным, непосредственно мошенническую схему придумали Кузнецов, Казарцев и Онищенко. Что касается Шлякова, то его привлекли в роли "свадебного генерала". Он единственный в компании своих знакомых занимал высокую государственную должность - заместителя главы МЧС и был действующим генералом. По версии следствия, именно Шляков выступил поручителем предстоящего назначения. Поверив в "честное генеральское слово" "будущий губернатор" передал мошенникам требуемые деньги. Однако никакой помощи в трудоустройстве ему никто оказывать не стал и, как считают следователи, не собирался.

Суд арестовал банковские счета Глушакова
Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Севастополь всегда был в составе России
"Всему есть предел": В ГД поддержали указ о санкциях против Украины
В Крыму назвали идею переименовать полуостров "торжеством идиотизма"
Госдума может ввести штрафы для самозанятых
Доллар США опускался ниже 65 рублей впервые с 1 октября