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22.10.2018 22:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Третьем транспортном кольце из-за грязи образовалась огромная пробка

Текст: Светлана Батова

На Третьем Транспортном кольце из-за неизвестно откуда взявшейся грязи сегодня вечером образовалась огромная пробка. Затор на внутреннем кольце растянулся от Рижской эстакады до Ленинградского проспекта.

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Как сообщили "РГ" в столичном управлении ГИБДД, в этом месте упал мотоциклист, но он, к счастью, не пострадал. Как туда попала грязь - неизвестно, сейчас она уже с дороги убрана.

Между тем, как сообщали пользователи сервиса Яндекс.Пробки, мелкие аварии на этом месте происходили с семи часов вечера. Скорее всего, водители оформляли их по Европротоколу, и разъезжались без вызова ГИБДД.

Сейчас затор постепенно рассасывается.

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