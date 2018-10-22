На Третьем транспортном кольце из-за грязи образовалась огромная пробка

На Третьем Транспортном кольце из-за неизвестно откуда взявшейся грязи сегодня вечером образовалась огромная пробка. Затор на внутреннем кольце растянулся от Рижской эстакады до Ленинградского проспекта.

Как сообщили "РГ" в столичном управлении ГИБДД, в этом месте упал мотоциклист, но он, к счастью, не пострадал. Как туда попала грязь - неизвестно, сейчас она уже с дороги убрана.

Между тем, как сообщали пользователи сервиса Яндекс.Пробки, мелкие аварии на этом месте происходили с семи часов вечера. Скорее всего, водители оформляли их по Европротоколу, и разъезжались без вызова ГИБДД.

Сейчас затор постепенно рассасывается.