Столичные автобусы проверят после масштабного ДТП под Тверью

В Москве после ДТП под Тверью, где погибли 13 человек, началась проверка автобусов, передает РИА Новости.

"Госавтоинспекция Москвы проводит масштабное мероприятие по проверке автобусов, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В рамках мероприятия сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на межрегиональном и междугородном сообщении".

В рамках проверки будет дана оценка технического состояния автопарка, времени отдыха водителей и т.д.

Напомним, что 5 октября в Тверской области столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и микроавтобус Ford Transit. Три человека получили травмы, а 13 погибли.