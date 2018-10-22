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22.10.2018 22:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Столичные автобусы проверят после масштабного ДТП под Тверью

В Москве после ДТП под Тверью, где погибли 13 человек, началась проверка автобусов, передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС
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"Госавтоинспекция Москвы проводит масштабное мероприятие по проверке автобусов, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В рамках мероприятия сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на межрегиональном и междугородном сообщении".

В рамках проверки будет дана оценка технического состояния автопарка, времени отдыха водителей и т.д.

Напомним, что 5 октября в Тверской области столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и микроавтобус Ford Transit. Три человека получили травмы, а 13 погибли.

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