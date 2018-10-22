В Москве мужчина упал в кипящий битум и погиб

Житель Москвы трагически погиб, попав в люк дорожного спецавтомобиля. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, трагедия произошла в ночь на 20 октября. Пьяный мужчина шел по Лучникову переулку и заметил дорожных рабочих. Потом он внезапно решил запрыгнуть в цистерну. В емкости находился кипящий битум, мужчина получил смертельные ожоги. Почему он решил залезть в люк, будет установлено в ходе расследования.

По факту ЧП назначена доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.