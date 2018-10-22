Новости

"Спартак" отреагировал на ситуацию вокруг виз Глушакова и Ещенко 19:12
Гидрометцентр назвал время для смены резины 18:56
У новгородских наркоторговцев изъяли наркотики на 17 млн 18:44
В Керчи из-за 40-дневнего траура отменили развлекательные мероприятия 18:34
Суд арестовал банковские счета Глушакова 18:31
"Всему есть предел": В ГД поддержали указ о санкциях против Украины 18:30
Червиченко: "Спартаку" стоит подумать про Жардима 18:21
Ярмольника и Алферову включили в "черный список" минкульта Украины 18:21
В Керчи завели дело о взрыве газа в офисном здании 18:18
Moody's оценило кредитные профили российских банков 18:15
Патрушев и Болтон затронули тему соглашения о вооружении 18:11
Косачев: Европа оказалась заложником решения США выйти из ДРСМД 18:06
В Москве обручальное кольцо оторвало мужчине палец 18:01
Аксенов предложил привлечь к охране школ вооруженных охранников 18:00
Леонид Ярмольник и Ирина Алферова объявлены врагами Украины 17:53
Депутаты предложили ограничить иностранное участие в новостных агрегаторах 17:50
МЧС России и Беларуси обменялись курсантами 17:50
Миприроды: Воздух во Владикавказе после пожара оказался в норме 17:50
Клинцевич: Ответ РФ на действия Украины создаст Киеву серьезные проблемы 17:47
В Роструде напомнили о трех выходных в ноябре 17:42
Регионам ЦФО спрогнозировали сильный ветер и заморозки 17:40
Смертность от рака в Москве снизилась примерно на 10% 17:24
В Туве отец насмерть забил новорожденного сына кочергой 17:23
В Крыму назвали идею переименовать полуостров "торжеством идиотизма" 17:21
В Ростове детям до 7 лет запретят появляться на улице без взрослых 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
22.10.2018 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве обручальное кольцо оторвало мужчине палец

Текст: Сергей Бабкин

Житель Москвы получил серьезную травму пальца из-за обручального кольца. Хирурги городской клинической больницы №29 имени Баумана смогли провести экстренную операцию.

В Москве мужчина упал в кипящий битум и погиб

Инцидент произошел в столичном районе Бибирево, сообщил городской департамент здравоохранения. Мужчина играл в футбол с друзьями, и мяч в какой-то момент перелетел через забор. Игрок полез наверх, но когда спрыгивал на землю, зацепился кольцом за сетку. В итоге палец практически полностью оторвался. Один из футболистов быстро сбегал домой за льдом из морозильника, параллельно пострадавшему вызывали "скорую".

Экстренная операция прошла успешно. Но пациенту рекомендовали теперь носить кольцо на другом пальце.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об ответе на возможный выход США из ДРСМД
"Всему есть предел": В ГД поддержали указ о санкциях против Украины
В Крыму назвали идею переименовать полуостров "торжеством идиотизма"
Госдума может ввести штрафы для самозанятых
В Минобороны заявили о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму