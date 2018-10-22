В Москве обручальное кольцо оторвало мужчине палец

Житель Москвы получил серьезную травму пальца из-за обручального кольца. Хирурги городской клинической больницы №29 имени Баумана смогли провести экстренную операцию.

Инцидент произошел в столичном районе Бибирево, сообщил городской департамент здравоохранения. Мужчина играл в футбол с друзьями, и мяч в какой-то момент перелетел через забор. Игрок полез наверх, но когда спрыгивал на землю, зацепился кольцом за сетку. В итоге палец практически полностью оторвался. Один из футболистов быстро сбегал домой за льдом из морозильника, параллельно пострадавшему вызывали "скорую".

Экстренная операция прошла успешно. Но пациенту рекомендовали теперь носить кольцо на другом пальце.