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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчина убил и закопал сына подруги

Текст: Сергей Бабкин

Жестокое двойное убийство раскрыто в подмосковной Шатуре. По версии следствия, 54-летний мужчина расправился со своей подругой, а потом с ее сыном.

В Москве мужчина упал в кипящий битум и погиб

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, тело женщины было найдено 12 октября на обочине дороги. Выяснилось, что потерпевшая получила смертельную травму головы. Как удалось узнать оперативникам, в Шатуре потерпевшая гостила у знакомого на даче. В домике эксперты нашли следы крови сына женщины. Обыскали участок и нашли закопанное тело мужчины. Дачника немедленно задержали.

Подозреваемый отказался общаться со следователем. На время следствия его заключили под стражу, продолжается сбор доказательств. 

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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