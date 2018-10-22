В Подмосковье мужчина убил и закопал сына подруги

Жестокое двойное убийство раскрыто в подмосковной Шатуре. По версии следствия, 54-летний мужчина расправился со своей подругой, а потом с ее сыном.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, тело женщины было найдено 12 октября на обочине дороги. Выяснилось, что потерпевшая получила смертельную травму головы. Как удалось узнать оперативникам, в Шатуре потерпевшая гостила у знакомого на даче. В домике эксперты нашли следы крови сына женщины. Обыскали участок и нашли закопанное тело мужчины. Дачника немедленно задержали.

Подозреваемый отказался общаться со следователем. На время следствия его заключили под стражу, продолжается сбор доказательств.