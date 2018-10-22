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22.10.2018 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В подольском салоне красоты применяли фальшивые медикаменты

Текст: Михаил Фалалеев

Красоту, которая в буквальном смысле могла стать не просто опасной, но и смертельной, продавали в одном из салонов красоты подмосковного Подольска. Вернее, медицинские препараты, с помощью которых эта красота якобы достигалась.

За онлайн-продажу фальшивых лекарств смогут посадить на восемь лет

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Подольска провели контрольную закупку более 10 наименований медикаментов на сумму свыше 130 тысяч рублей, в которые входили растворы для инъекций и лосьоны для наружного применения. И обнаружили в них поддельные составы и препараты, не зарегистрированные на территории в России. Приобретенный товар входит в "сегмент красоты" и используется для визуального омоложения кожи. Но по заключению "Росздравнадзора" эта продукция является контрафактной и, что самое важное, опасной для жизни и здоровья потребителей.

По словам Татьяны Петровой, полицейские вычислили организацию, которая продала салону не соответствующие требованиям медицинские препараты. В офисе организации обнаружили и документы, подтверждающие реализацию препаратов в другие салоны красоты и медицинские учреждения Москвы и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ - "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". Потерять свободу подозреваемые могут на 12 лет.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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