В подольском салоне красоты применяли фальшивые медикаменты

Красоту, которая в буквальном смысле могла стать не просто опасной, но и смертельной, продавали в одном из салонов красоты подмосковного Подольска. Вернее, медицинские препараты, с помощью которых эта красота якобы достигалась.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Подольска провели контрольную закупку более 10 наименований медикаментов на сумму свыше 130 тысяч рублей, в которые входили растворы для инъекций и лосьоны для наружного применения. И обнаружили в них поддельные составы и препараты, не зарегистрированные на территории в России. Приобретенный товар входит в "сегмент красоты" и используется для визуального омоложения кожи. Но по заключению "Росздравнадзора" эта продукция является контрафактной и, что самое важное, опасной для жизни и здоровья потребителей.

По словам Татьяны Петровой, полицейские вычислили организацию, которая продала салону не соответствующие требованиям медицинские препараты. В офисе организации обнаружили и документы, подтверждающие реализацию препаратов в другие салоны красоты и медицинские учреждения Москвы и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ - "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". Потерять свободу подозреваемые могут на 12 лет.