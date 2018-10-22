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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Красивой можешь ты не стать

В салоны красоты попадали опасные медикаменты
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7700 (237)
Красоту, которая в буквальном смысле могла оказаться не просто опасной, но и смертельной, продавали в одном из салонов подмосковного Подольска. Вернее, медицинские препараты, с помощью которых красота якобы достигалась.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Подольска провели в салоне красоты контрольную закупку более 10 наименований медикаментов на сумму свыше 130 тысяч рублей, в которые входили растворы для инъекций и лосьоны для наружного применения.

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И обнаружили в них поддельные составы и препараты, не зарегистрированные в России. Приобретенный товар входит в "сегмент красоты" и используется для визуального омоложения кожи. Но по заключению Росздравнадзора эта продукция является контрафактной и, что самое важное, опасной для жизни и здоровья.

По словам Татьяны Петровой, полицейские вычислили организацию, которая продала салону не соответствующие требованиям медицинские препараты. В офисе организации обнаружили и документы, подтверждающие реализацию препаратов в другие салоны красоты и медицинские учреждения Москвы и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ - "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". Потерять свободу можно на 12 лет.

Статистика утверждает, что примерно 10 процентов всех страдающих от аллергии жителей России приходится на тех, кто использует некачественные косметические препараты.

И это понятно - поддельная косметика не проходит тщательный контроль стандарта качества, и поэтому в составе могут быть опасные ингредиенты, влияющие на здоровье человека.

Примерно 10 процентов всех страдающих от аллергии приходится на тех, кто использует некачественные косметические препараты. Поддельная косметика не проходит контроль стандарта качества

Да и персонал, который все это производит, не соблюдает элементарные гигиенические правила и не сдает медицинские анализы и проверки. Соответственно, в продукции, не обработанной и не запакованной в стерильных условиях, могут оказаться грибковые, микробные и вирусные возбудители заболеваний. Опять же, у каждой продукции есть определенные требования к условиям и режиму хранения, в том числе влажность и температура, к транспортировке. Продавцы дешевой, тем более поддельной косметики редко соблюдают эти условия, от чего товар портится.

В Москве обнаружили тонны поддельной жвачки

Наиболее распространенная реакция на некачественную косметику - покраснение, раздражение и зуд кожи. Может быть и тяжелая форма крапивницы с сильным отеком. Медицинский диагноз: контактный аллергический дерматит, что вызывает прямую опасность для здоровья. Но самая большая угроза, теперь уже для жизни, когда такой препарат попадает внутрь организма. Может быть нарушена работа печени и почек, ухудшится зрение. А из-за закупорки желез и увеличения количества болезнетворных бактерий разовьется угревая болезнь.

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