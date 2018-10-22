За аварию "Прогресса" осужден экс-начальник цеха воронежского завода

Вину за производственный дефект, который привел к аварии космического корабля "Прогресс МС-04", возложили на бывшего начальника цеха Воронежского мехзавода. Как подтвердили в пресс-службе Советского райсуда, Александр Тычинин приговорен к двум годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, грузовик "Прогресс" был запущен с космодрома Байконур 1 декабря 2016 года, но не вышел на орбиту и упал в труднодоступном районе Тувы. По мнению экспертов, к аварии привело разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя. Убытки в связи с аварией составили около 2,1 миллиарда рублей.

Двигатель был выпущен на мехзаводе в Воронеже. После ЧП в отставку ушел его гендиректор Иван Коптев, а на предприятии прошла серия проверок. Экспертиза показала, что при производстве был использован припой не той марки, которая была предусмотрела технической документацией. Сварщики по ошибке взяли более дорогой сплав с содержанием палладия - внешне разница была незаметна. Начальником соответствующего цеха на тот момент был Александр Тычинин.

За преступление, в котором обвиняли Тычинина, может грозить до десяти лет лишения свободы. На реальном сроке потерпевшая сторона не настаивала, вины в сознательном злоупотреблении подсудимый не признал. Ему назначили два года в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.