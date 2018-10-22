На Камчатке нашли останки пропавшего летом пятилетнего мальчика

Одежду и обувь пятилетнего мальчика, пропавшего в июне, обнаружили охотники в лесу, близ села Карымай Усть-Большерецкого района Камчатки. То, что вещи принадлежат пропавшему ребенку, подтвердила одна из его родственниц.

На место обнаружения выехала следственная оперативная группа. Специалисты установили, что разорванная одежда, кое-где присыпанная грунтом, разбросана в трех местах вдоль одной неровной тропы.

"Одежда имеет множественные повреждения в виде линейной и круглой форм с неровными краями. В одном из мест при тщательном исследовании грунта обнаружены три фрагмента костей, предположительно, человека", - говорится в сообщении краевого СК.

Чтобы выяснить, принадлежат ли останки пропавшему мальчику, их подвергнут судебно-медицинской, генотипической и трассологической экспертизам.

Напомним, пятилетний ребенок пропал 22 июня 2018 года, когда вышел погулять из дома своей бабушки в селе Карымай. Очевидцы сообщали, что он направился в лес. Длительные поиски не принесли результатов.

По факту исчезновения ребенка расследуется уголовное дело об убийстве.