Найдено тело третьего пропавшего в Хабаровском крае рыбака

Поисково-спасательный отряд ДВРПСО из Комсомольска-на-Амуре завершил поиски рыбака из перевернувшейся лодки в районе реки Горин. Последнего пропавшего обнаружили мертвым в 100 метрах от местонахождения двух других погибших.

"Все тела переданы сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий. Также найдена перевернувшаяся моторная лодка", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, 21 октября лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась вблизи железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе. Спастись удалось только 25-летнему парню. Остальных рыбаков - двух мужчин 30 и 43 лет и 15-летнего подростка - с утра 22 октября искали спасатели.

В МЧС отметили, что группа пренебрегла правилами безопасности, передвигаясь в темное время суток по горной реке без спасательных жилетов.