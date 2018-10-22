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22.10.2018 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Нижегородской области

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В понедельник 22 октября около 07.15 в Богородском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием автомобиля KIA Sorento и рейсового автобуса "ЛиАЗ". В результате аварии погиб водитель внедорожника, водитель автобуса и девять пассажиров пострадали.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГИБДД по региону, в аварию попал автобус № 219, следовавший по маршруту "поселок Буревестник - Нижний Новгород". По предварительным данным, водитель KIA выехал на встречную полосу, и именно он стал виновником ДТП.

Авария произошла на автодороге "Нижний Новгород - Касимов", недалеко от виадука над железной дорогой, сейчас в этом месте образовался серьезный затор, для движения открыта только одна полоса дороги.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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