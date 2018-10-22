В Перми задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на женщин

Сотрудники полиции задержали двух жителей Перми по подозрению в серии грабежей. Известно, что мужчины нападали исключительно на женщин в темное время суток.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по версии следствия, злоумышленники избивали женщин, а затем забирали ценные вещи, золото и деньги. Одна из потерпевших, 23-летняя жительница Перми, дала достойный отпор налетчикам: достала из сумки вилку и ударила одного из обидчиков в ногу. Несмотря на сопротивление, подозреваемые все же похитили у женщины золотые украшения на сумму более семи тысяч рублей.

В настоящий момент 38-летний пермяк и его 34-летний подельник арестованы. Оперативники установили причастность мужчин к трем грабежам.