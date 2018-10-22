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22.10.2018 21:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обида от спаниеля

За укус собаки суд взыскал моральный вред
Текст: Евгения Семизарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7700 (237)
В Красноярском крае суд взыскал рекордную компенсацию морального вреда за укус собаки: хозяин спаниеля, укусившего школьника, заплатит 50 тысяч рублей.

Мать с 7-летним сыном проходила мимо магазина, недалеко от пешеходной дорожки к дереву была привязана собака породы спаниель. Когда ребенок подошел к псу, он набросился на него и укусил за ногу. В это же время вышел из магазина хозяин спаниеля и стал заверять, что его питомец никогда не позволял себе таких вольностей и никого не кусал.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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На рану мальчику в больнице наложили швы. Сейчас у первоклассника остался шрам. Причиненный вред здоровью ребенка был квалифицирован как легкий. Железногорский городской суд обязал владельца собаки компенсировать первокласснику причиненный моральный вред: мужчина допустил бесконтрольное нахождение животного в общественном месте, к тому же без намордника.

Фраза "мы в ответе за тех, кого приручили" вовсе не литературное преувеличение, а, по сути, норма закона. Если домашний кусачий питомец напал на кого-то, хозяин обязан возместить и материальный, и моральный вред. Но если до сих пор суммы моральных компенсаций были малы, теперь они растут.

Прокуратура РФ напоминает, что если человек пострадал от нападения домашнего животного, то следует принять меры к установлению его владельца и обратиться в полицию. Она составит протокол и оформит нужные документы. За возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда пострадавшему необходимо идти в суд.

Существует и более миролюбивый способ решения проблемы: обратиться напрямую к хозяину собаки с требованием о добровольном возмещении вреда. В этом случае вы подробно составляете претензию, в которой излагаете требование возместить вред здоровью (в том числе и моральный) и имуществу. Желательно составить документ в двух экземплярах.

Хозяева склонны идеализировать своих псов, вот и сейчас владелец стал утверждать, что его собака добрая и никогда не кусается. А ребенку тем временем на рану пришлось накладывать швы

Вы вправе согласовать с хозяином собаки сумму возмещения вреда (согласованная сумма может отличаться от предъявленной вами изначально). После получения компенсации необходимо составить расписку о получении денег. Таким образом, вы избежите изнурительных судебных разбирательств. Но если договориться не получилось, найти правду поможет суд.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, хозяин собаки несет и административную ответственность за нарушение правил выгула. Ведь если собака кого-то укусила, ее хозяин в любом случае сделал что-то не так: не уследил, не удержал.

Согласно новым нормам при прогулке за отсутствие поводка или намордника и за выгул животного на детских площадках (и в прочих общественных местах) хозяин питомца может получить штраф до 1,5 тысячи рублей.

Без намордника и поводка животных можно выпускать лишь на территориях для выгула и дрессировки собак. В парке возможно гулять без этого "специального" набора, но такая привилегия доступна только для щенков до трех месяцев. Для остальных правила неизменны - животное необходимо держать на коротком поводке или использовать намордник. Но если участок огорожен забором, разрешено снять намордник.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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