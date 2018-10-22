В Горно-Алтайске - настоящий мусорный коллапс. В частном секторе мусор не вывозился почти две недели. Как следствие, повсюду - бытовые отходы, которые разносятся ветром. Возмущение горожан дошло до такой степени, что власти республики публично извинились и попросили потерпеть еще неделю.

В местном правительстве утверждают, что проблему породили изменения в федеральным законе, согласно которому в республике должен действовать региональный оператор по вывозу мусора. Ранее эта функция возлагалась на частные структуры. А с 1 января 2019 года Республика Алтай, как и другие регионы России, официально должна перейти на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. При этом в задачи оператора входят сбор, транспортировка, обработка, утилизация отходов. Он будет работать по принципу УК.

Министерство регионального развития РА уже утвердило схему обращений с отходами, она предусматривает деятельность операторов на закрепленных зонах. В Горно-Алтайске и расположенном в 10 километрах от него райцентре Майма таким оператором стала компания "Коммунальщик". Она приступила к работе с октября - и начались проблемы: не все жители заключили с новой компанией договоры на вывоз мусора, а самое главное - у нее не хватает оборудования для сортировки отходов, транспорта, да и просто рабочих рук. "Коммунальщики" уверяют, что они вынуждены устранять недоработки их предшественников. Областные власти заявили, что выделили по пять миллионов рублей на Горно-Алтайск и Майминский район, чтобы "Коммунальщик" купил контейнеры, транспорт и наконец-то занялся полноценным вывозом мусора. Правда, у общественности сразу возник вопрос: каким образом компания, у которой не было необходимой техники и оборудования, смогла принять участие в конкурсе, победить, а теперь еще и получить субсидии?