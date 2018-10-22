Новости

Из микрофинансовых организаций стали чаще утекать клиентские данные 20:47
Названы самые популярные в России подержанные иномарки 20:46
Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Болтоном 20:39
В Совбезе РФ рассказали о встрече Патрушева и Болтона 20:35
Сергей Лавров начал встречу с помощником Трампа Болтоном 20:15
Минск выступает против протекционистских мер в ЕАЭС 20:10
Семьям погибших в колледже Керчи полностью выплачена матпомощь 19:59
Мэй заявила о готовности к единой с ЕС таможенной системе 19:58
"Крымский титан" возобновил работу 19:53
Доллар США опускался ниже 65 рублей впервые с 1 октября 19:45
МИД: Голосованием в парламенте Македонии руководили из-за рубежа 19:29
В правительстве Крыма назначат двух новых вице-премьеров 19:17
"Спартак" отреагировал на ситуацию вокруг виз Глушакова и Ещенко 19:12
Гидрометцентр назвал время для смены резины 18:56
У новгородских наркоторговцев изъяли наркотики на 17 млн 18:44
В Керчи из-за 40-дневнего траура отменили развлекательные мероприятия 18:34
Суд арестовал банковские счета Глушакова 18:31
"Всему есть предел": В ГД поддержали указ о санкциях против Украины 18:30
Червиченко: "Спартаку" стоит подумать про Жардима 18:21
Ярмольника и Алферову включили в "черный список" минкульта Украины 18:21
В Керчи завели дело о взрыве газа в офисном здании 18:18
Moody's оценило кредитные профили российских банков 18:15
Патрушев и Болтон затронули тему соглашения о вооружении 18:11
Косачев: Европа оказалась заложником решения США выйти из ДРСМД 18:06
В Москве обручальное кольцо оторвало мужчине палец 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
22.10.2018 20:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смыло огороды

В хакасском селе из-за ошибки строителей прорвало дамбу
Текст: Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск №7700 (237)
В Хакасии от наводнения пострадало несколько домов и 20 жителей села Московское Усть-Абаканского района. Гигантская волна, пришедшая со стороны дамбы, смыла огороды, сараи и гаражи, затопила подвалы, уничтожила имущество селян. Сегодня на месте небольшого озера, расположенного близ поселка - пустота: после прорыва дамбы водоем попросту исчез.

Сейчас в Московском работает тяжелая техника. Завезен скальный грунт и глина для укрепления берега. Ликвидирован перелив через дорогу Пригорск-Сорск. В подтопленных домах спасатели откачали воду мотопомпами. Теперь нужно починить еще и мост, связывающий несколько улиц села - поток воды его разрушил.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
В Приморье разработали проект защиты от наводнений

Как говорят в правительстве региона, ЧП произошло из-за некомпетентности строителей. Некоторое время назад подрядчик взялся ремонтировать два комплекса защитных гидротехнических сооружений прудов на реке Биджа. Каскад из прудов на ней в свое время создавался для регулирования речного стока, при этом плотины и шахтные водосбросы не ремонтировались около 30 лет. В ходе работ гребни и откосы двух прудовых плотин были восстановлены до проектных параметров и закреплены камнем. Однако из-за строительной ошибки дамбу прорвало, и вода хлынула в населенный пункт.

Власти Хакасии дали указание профинансировать материальную помощь 15 пострадавшим. Еще пять человек, проживающие в подтопленных домах, но не имеющие прописки, могут рассчитывать на помощь министерства соцзащиты региона. Ответственность за ЧП руководство Хакасии полностью возлагает на подрядчика. С него и будут взысканы деньги, потраченные республикой.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Севастополь всегда был в составе России
"Всему есть предел": В ГД поддержали указ о санкциях против Украины
В Крыму назвали идею переименовать полуостров "торжеством идиотизма"
Госдума может ввести штрафы для самозанятых
Доллар США опускался ниже 65 рублей впервые с 1 октября