В Хакасии от наводнения пострадало несколько домов и 20 жителей села Московское Усть-Абаканского района. Гигантская волна, пришедшая со стороны дамбы, смыла огороды, сараи и гаражи, затопила подвалы, уничтожила имущество селян. Сегодня на месте небольшого озера, расположенного близ поселка - пустота: после прорыва дамбы водоем попросту исчез.

Сейчас в Московском работает тяжелая техника. Завезен скальный грунт и глина для укрепления берега. Ликвидирован перелив через дорогу Пригорск-Сорск. В подтопленных домах спасатели откачали воду мотопомпами. Теперь нужно починить еще и мост, связывающий несколько улиц села - поток воды его разрушил.

Как говорят в правительстве региона, ЧП произошло из-за некомпетентности строителей. Некоторое время назад подрядчик взялся ремонтировать два комплекса защитных гидротехнических сооружений прудов на реке Биджа. Каскад из прудов на ней в свое время создавался для регулирования речного стока, при этом плотины и шахтные водосбросы не ремонтировались около 30 лет. В ходе работ гребни и откосы двух прудовых плотин были восстановлены до проектных параметров и закреплены камнем. Однако из-за строительной ошибки дамбу прорвало, и вода хлынула в населенный пункт.

Власти Хакасии дали указание профинансировать материальную помощь 15 пострадавшим. Еще пять человек, проживающие в подтопленных домах, но не имеющие прописки, могут рассчитывать на помощь министерства соцзащиты региона. Ответственность за ЧП руководство Хакасии полностью возлагает на подрядчика. С него и будут взысканы деньги, потраченные республикой.