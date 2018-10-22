23 октября во Владикавказе похоронят 38-летнего пожарного Александра Ермакова, который героически погиб во время тушения цехов на заводе "Электроцинк". А прокуратура уже приступила к проверке соблюдения на заводе норм и требований безопасности. И ответ прежде всего надо будет дать на вопрос, почему в цехе электролиза, с которого и началось возгорание, отсутствовала система автоматического пожаротушения.

То, что системы не было, стало известно еще накануне. Но самое интересное, что ее могло не быть на совершенно законных основаниях. Как сообщил корреспонденту "РГ" один из экс-генералов МЧС, несмотря на то, что завод относится высокому классу риска, системой автоматического пожаротушения должны быть оборудованы только пожароопасные цеха. А гальванический цех, где в достаточном количестве присутствует серная кислота, к таким может и не относиться. По крайней мере, серная кислота - не горюча.

Что же могло загореться в этом цехе, пока не знает никто. Пожар начался примерно в три часа ночи, поэтому можно предположить, что там могли работать электроемкие приборы, что привело к короткому замыканию. По ночам во Владикавказе уже нежарко, с гор дует пронизывающий ветер, кстати, нередко даже летом, а отопление еще могли и не включить.

Но эта версия не приоритетная, поскольку как раз в эти дни на предприятии шла проверка, которая еще не завершилась. Поэтому маловероятно, что в цехах рабочие подключали нештатные электроприборы. Еще один важный вопрос: почему пожар не удалось быстро потушить и почему он смог распространиться с изначальных 500 квадратных метров до 4,5 тысячи.

Сейчас прокуратура к проверке подключила специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора и МЧС. Проверка может занять около месяца.