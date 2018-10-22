То, что системы не было, стало известно еще накануне. Но самое интересное, что ее могло не быть на совершенно законных основаниях. Как сообщил корреспонденту "РГ" один из экс-генералов МЧС, несмотря на то, что завод относится высокому классу риска, системой автоматического пожаротушения должны быть оборудованы только пожароопасные цеха. А гальванический цех, где в достаточном количестве присутствует серная кислота, к таким может и не относиться. По крайней мере, серная кислота - не горюча.
Что же могло загореться в этом цехе, пока не знает никто. Пожар начался примерно в три часа ночи, поэтому можно предположить, что там могли работать электроемкие приборы, что привело к короткому замыканию. По ночам во Владикавказе уже нежарко, с гор дует пронизывающий ветер, кстати, нередко даже летом, а отопление еще могли и не включить.
Но эта версия не приоритетная, поскольку как раз в эти дни на предприятии шла проверка, которая еще не завершилась. Поэтому маловероятно, что в цехах рабочие подключали нештатные электроприборы. Еще один важный вопрос: почему пожар не удалось быстро потушить и почему он смог распространиться с изначальных 500 квадратных метров до 4,5 тысячи.
Сейчас прокуратура к проверке подключила специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора и МЧС. Проверка может занять около месяца.