В Архангельске нашли плавучую плантацию конопли

Архангельские полицейские обнаружили на дебаркадере у берега реки Кузнечиха целую плантацию конопли. В ходе спецоперации при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержаны трое местных жителей в возрасте от 43 до 54 лет. Они подозреваются в незаконном культивировании наркосодержащих растений, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Плавучую плантацию устроили в просторном помещении на дебаркадере. Коноплю выращивали в горшках под специальным освещением. Стражи порядка изъяли 237 кустов наркосодержащих растений, приспособления для полива и другое вспомогательное оборудование. Возбуждено уголовное дело.

Все задержанные ранее судимы. Одному из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Культивирование наркосодержащих растений не считается распространенным преступлением в Поморье, однако периодически выявляются попытки выращивать коноплю в гаражах или на приусадебных участках. В основном это происходит в южных районах области. Плавучая плантация стала самой крупной в истории борьбы с наркобизнесом в регионе, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Архангельской области.