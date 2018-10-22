В Ленобласти ранили ножом двух подростков

В городе Бокситогорск Ленинградской области двух подростков, учащихся местного техникума, госпитализировали с ножевыми ранениями.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "РГ" сообщили, что между четырьмя подростками произошла драка, в ходе которой двух участников ударили ножом.

Пострадавшие были госпитализированы, врачи квалифицировали их ранения как легкие, оказали необходимую помощь и выписали на амбулаторное лечение.

Впоследствии родители подростков обратились в полицию. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.