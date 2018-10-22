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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье приставы вычислили должника-алиментщика по видеоблогу

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В городе Кола Мурманской области судебные приставы нашли должника-алиментщика с помощью его видеоканала в интернете. В одном из своих роликов блогер-неплательщик похвастался перед своими подписчиками, что давно прячется от судебных приставов и они его никогда не найдут. Однако стремление прославиться его сильно подвело, так как его видеоканал смотрели и приставы.

Фото: depositphotos.com
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- В отделе судебных приставов Кольского района находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя города Колы на содержание несовершеннолетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. - Его задолженность составила более 280 тысяч рублей. Мужчина платить алименты не собирался, а от судебных приставов скрывался.

Объявив должника в розыск, приставы обнаружили видеоканал алиментщика, на котором он опубликовал видеотрансляцию заезда в новую съемную квартиру. Автор ролика комментировал, что разыскивается судебными приставами и поэтому не может назвать адрес. Однако должник добавил, что недалеко от места его жительства находится благоустроенный водоем.

Эта информация, вместе с попавшими в кадр видами из окна и ракурсом съемки, позволила судебному приставу установить дом, этаж и квартиру, из которой велась трансляция. Алиментщика нашли и доставили в отдел судебных приставов. Теперь осталось взыскать с него долг.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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