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22.10.2018 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов предложил привлечь к охране школ вооруженных охранников

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил доверять охрану школ и детских садов только аттестованным вооруженным сотрудникам с табельным оружием. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отменен режим ЧС, введенный после трагедии в керченском колледже

- Буду настаивать на том, чтобы школы и детсады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием, - заявил Аксенов. - Но конкретное решение по этому вопросу может быть принято только на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем все возможное для обеспечения безопасности крымчан.

По словам Аксенова, до конца недели крымское правительство проанализирует предложения Минпросвещения РФ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и республиканских ведомств об усовершенствовании охраны учебных заведений. При этом глава Крыма уверен, что усилить охрану надо не только на полуострове, но и по всей стране.

Напомним, согласно первым выводам следователей СКР, устроивший бойню в керченском колледже Владислав Росляков вошел в учебное заведение через запасной вход. Хотя на главном была установлена рамка металлоискателя и дежурила вахтер, следившая за порядком, но не имевшая никаких технических средств для отражения таких атак.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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