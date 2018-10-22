Аксенов предложил привлечь к охране школ вооруженных охранников

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил доверять охрану школ и детских садов только аттестованным вооруженным сотрудникам с табельным оружием. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Буду настаивать на том, чтобы школы и детсады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием, - заявил Аксенов. - Но конкретное решение по этому вопросу может быть принято только на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем все возможное для обеспечения безопасности крымчан.

По словам Аксенова, до конца недели крымское правительство проанализирует предложения Минпросвещения РФ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и республиканских ведомств об усовершенствовании охраны учебных заведений. При этом глава Крыма уверен, что усилить охрану надо не только на полуострове, но и по всей стране.

Напомним, согласно первым выводам следователей СКР, устроивший бойню в керченском колледже Владислав Росляков вошел в учебное заведение через запасной вход. Хотя на главном была установлена рамка металлоискателя и дежурила вахтер, следившая за порядком, но не имевшая никаких технических средств для отражения таких атак.