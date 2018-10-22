На Кубани в ДТП четыре человека погибли и трое пострадали

Во время аварии, которая произошла сегодня ночью в Гулькевичском районе Кубани, четыре человека погибли, а еще трое были госпитализированы в местную больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю, информация о ДТП поступила в дежурную часть районного ОМВД РФ около 1 часа ночи. На место происшествия сразу отправились сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Гулькевичи - Новоукраинская - Шевченко. По предварительным данным полиции, 25-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz при совершении обгона не справилась с управлением, зацепила левую обочину, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ЧП водитель и три пассажира от полученных травм скончались на месте аварии, а еще трое пассажиров были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.