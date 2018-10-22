На Кубани в ДТП четыре человека погибли и трое пострадали

Новости

Российские военные получили очередной полк ЗРС С-400 "Триумф" 11:44
Лукашенко призвал ужесточить монополию на алкоголь 11:41
Кудрин: Правительство выполнит обещания по увеличению размера пенсий 11:33
"Спартак" объявил об уходе Массимо Карреры 11:32
Алишер Усманов отказался от управления Mail.Ru Group 11:26
Социологи рассказали, как россияне помогают друг другу 11:19
В Керчи проверят законность выдачи Рослякову справок на оружие 11:19
В Саратовской области при пожаре погибли две женщины 11:10
В Перми задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на женщин 11:03
Названы самые "грибные" регионы России 11:03
МИД: Кандидатура нового спецпосланника ООН по Сирии не определена 11:01
МАЗ выпустил первый городской автобус с толкающим приводом 11:00
Еще одна культовая слэшер-франшиза получит продолжение 11:00
Задержанный на Чукотке американец до сих пор не вернулся домой 10:59
В Омске более 500 человек эвакуировали из-за пожара в школе 10:57
Кокорину и Мамаеву доверили по очереди мыть туалеты в СИЗО 10:48
Ученые назвали неожиданную пользу нитратов для здоровья 10:46
Найдено тело третьего пропавшего в Хабаровском крае рыбака 10:37
В Москве мужчина упал в кипящий битум и погиб 10:34
Врачи назвали простой способ прожить долгую жизнь 10:32
РФ при необходимости направит в ЦАР дополнительных военных инструкторов 10:26
Москвичей ждет резкое падение атмосферного давления 10:25
Рядом с Канадой произошло землетрясение магнитудой 6,8 10:15
Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики 10:15
Экстремальный полет украинского штурмовика сняли на видео 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Синоптики пообещали россиянам гололед
Синоптики пообещали россиянам гололед
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
22.10.2018 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП четыре человека погибли и трое пострадали

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Во время аварии, которая произошла сегодня ночью в Гулькевичском районе Кубани, четыре человека погибли, а еще трое были госпитализированы в местную больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю, информация о ДТП поступила в дежурную часть районного ОМВД РФ около 1 часа ночи. На место происшествия сразу отправились сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Нижегородской области

Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Гулькевичи - Новоукраинская - Шевченко. По предварительным данным полиции,  25-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz при совершении обгона не справилась с управлением, зацепила левую обочину, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ЧП водитель и три пассажира от полученных травм скончались на месте аварии, а еще трое пассажиров были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ при необходимости направит в ЦАР дополнительных военных инструкторов
Роспотребнадзор сообщил о распространении кори на Украине
"Спартак" объявил об уходе Массимо Карреры
Россияне выбрали самых авторитетных журналистов
Бабич пообещал вмешательство России в случае нападения на Беларусь