В здании рядом с керченским колледжем произошел взрыв

В Керчи на улице Войкова 1-А на первом этаже двухэтажного здания, находящегося неподалеку от Керченского политехнического колледжа, произошел хлопок газа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Причиной хлопка спасатели называют взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. При этом несущие конструкции здания не разрушены.

На пожаре спасли женщину, которая доставлена в керченскую горбольницу №1. Еще 13 человек оперативно эвакуировали из здания. Вскоре спасатели ликвидировали открытое горение на площади шесть квадратных метров.