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22.10.2018 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В здании рядом с керченским колледжем произошел взрыв

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керчи на улице Войкова 1-А на первом этаже двухэтажного здания, находящегося неподалеку от Керченского политехнического колледжа, произошел хлопок газа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Отменен режим ЧС, введенный после трагедии в керченском колледже

Причиной хлопка спасатели называют взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. При этом несущие конструкции здания не разрушены.

На пожаре спасли женщину, которая доставлена в керченскую горбольницу №1. Еще 13 человек оперативно эвакуировали из здания. Вскоре спасатели ликвидировали открытое горение на площади шесть квадратных метров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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