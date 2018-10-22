На Урале при обрушении песчаного карьера засыпало мать с ребенком

В Челябинской области организована проверка обстоятельств трагедии в поселке Мичуринский, где мать с двухлетним ребенком на руках засыпало при обрушении песчаного карьера. Спасти ребенка не удалось, сообщили в понедельник в следственном управлении CК по региону.

- ЧП произошло вчера днем возле поселка Мичуринский в Карталинском районе, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, отец ребенка заготавливал на карьере песок для ремонта дома. В это время произошло обрушение склона на его жену и ребенка, находившегося у нее на руках. Мужчина их откопал, ребенок скончался по дороге в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.