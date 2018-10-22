"Уралвагонзавод" остался без электроэнергии из-за аварии

В Нижнем Тагиле во время ремонтных работ погиб сотрудник энергетической компании. В результате отключились две линии мощностью 110 кВ, которые обеспечивают электроэнергией отдельные цехи УВЗ.

Рабочий погиб сегодня в полдень по местному времени при ремонте первой цепи воздушной линии 110 киловольт "Вязовская-Салка". В результате нарушилось электроснабжение потребительской подстанции, от которой запитан ряд объектов предприятия "Уралвагонзавод". Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной распределительной сетевой компании.

Сейчас на месте ведутся оперативные восстановительные работы, а также проверка обстоятельств несчастного случая.

На предприятии сообщили, что в ближайшее время энергетики должны подключить одну из двух линий, и еще через час электроснабжение восстановится.

- На работу завода авария не повлияет. Заказы будут выполнены в срок. Температурный режим в цехах соблюдается, - говорится в сообщении.

По факту гибели монтера началась проверка СК.