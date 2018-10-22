Разве можно без любви всем миром записать народную видеокнигу "Ася", cобранную из более чем 150 отрывков - исполненных дома в мягком кресле под бабушкиным абажуром, в парке на скамейке под старым кленом или на театральных подмостках в перерывах между репетициями?

Вместе со всеми свой видеоотрывок из Тургенева по Брайлю записали Олег Зинченко из Санкт-Петербурга и Регина Парпиева из Нижнего Новгорода. А компанию им составили актеры Сергей Чонишвили, Марина Зудина, Нелли Уварова, телеведущий Владимир Познер и Дмитрий Борисов, писатели Алексей Варламов, Алиса Ганиева, Александр Архангельский. Тургенева читали не только по всей России, но и в Белоруссии, Франции, Казахстане, Японии, Бельгии - на почту портала ГодЛитературы.РФ пришло более 250 видеороликов со всего мира в буквальном смысле этого слова.

Автор идеи народной видеокниги, заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова напомнила, что это уже был не первый опыт. В 2017 году "РГ" и Государственный музей А.С. Пушкина всем миром прочитали "Евгения Онегина".

А директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев объяснил, наконец, какое отношение его музей имеет к Тургеневу - в начале ноября на Остоженке после реставрации откроется новый филиал музея - дом-музей И.С. Тургенева.

- Наш музей по-особому ощущает приближение юбилея Тургенева. Готовы процентов на 90, - признался он. - Заканчиваются реставрационные работы в доме-музее, закутан в белое полотно и готов к открытию монумент писателю в Тургеневском сквере.

Евгений Богатырев заверил, что народная видеокнига "Ася" станет самым ярким и живым экспонатом музея Тургенева.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский признался, что его в Тургеневе всегда потрясала насыщенность фраз: обычные буквы, слова - но из них складывается потрясающий текст. И вот уже у каждого читателя перед глазами возникает своя картина, - объясняет он.

Александр Кибовский рассказал, что памятник Тургеневу в Москве был создан исключительно на меценатские деньги: так была восстановлена историческая справедливость, и теперь среди более чем 900 памятников известным людям в Москве появился монумент великому писателю.

- Молодой и стремительный - именно таким был Тургенев в те годы, когда он жил в Москве, - раскрыл главный секрет памятника Александр Кибовский.

Особыми гостями на этом Тургеневском празднике стали победители конкурса рассказов о первой любви "Любовь, Тургенев, лето". Жюри конкурса, возглавляемому писателем и журналистом Игорем Вирабовым, пришлось не сладко: 600 претендентов на победу из 21 страны мира.

Но Игорь Вирабов заверил, что все было по-честному. Потому что только в честной борьбе мог победить рассказ Галины Бабуровой из Белгорода "Троллейбус Марта".

- "Троллейбус Марта", этакий добрый "паровозик из Ромашкова". Можно цепляться к стилю, к языку - но ведь запоминается, - представил писатель победителя конкурса. - Любовь, известно, зла: полюбишь троллейбусшу - сам станешь троллейбусом.

Шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель начал с признания очевидного факта, что первая любовь была у всех.

Молодой и стремительный - именно таким был Тургенев в те годы, когда он жил в Москве. Соответствующим будет и новый памятник писателю!

- Бери да опиши! Переменив имена и спрямив или усложнив обстоятельства. Но в жизни часто бывает, что какие-то сюжетные линии непроговорены, скомканы, оборваны. Но от этого бывает только интереснее, - заключил он и объявил имена победителей.

В тройке призеров - "Гранатовая девушка" Сергея Кубрина (Пенза) и "День дурака" Татьяны Ильдимировой (Кемерово). Гран-при конкурса - романтическая неделя на двоих в 4-звездочном отеле в Красной поляне (Сочи) и ужин в ресторане "Брунелло" - получила Александра Зайцева из Астрахани за рассказа "Майя".

А приз читательских симпатий полетит в Берлин, "Известия о любви" Софьи Черных победили в читательском голосовании на портале ГодЛитературы.РФ

Завершил вечер уникальный показ мод. Молодые дизайнеры, студенты Института дизайна и рекламы Международной академии бизнеса и управления создали коллекцию женской одежды с весьма романтичным названием "Тургеневская девушка. XXI век".

Прямая речь

Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ:

- Русская литература - это наша гордость, это и импортозамещение, и экспортозамещение. Если есть какая-то возможность пропагандировать нашу русскую литературу, то я с удовольствием берусь за это. А на особой полке у меня Тургенев. И я был счастлив прочитать "Асю". Трудно переоценить такие просветительские проекты, подобные проекту "Читаем Тургенева".

Сергей Шаргунов, писатель:

- Тургенев - прекрасный русский художник слова, по-прежнему очень актуальный и в осмыслении общественных схваток, и в изображении тонких движений души.

Дмитрий Борисов, телеведущий:

- Такие проекты помогают донести до максимально широкой аудитории, что классика может быть культурным мейнстримом. Тургенев - не просто фамилия-бренд из обязательной школьной программы по литературе. Это автор, произведения которого живы и актуальны в наше время.