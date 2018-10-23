Прокуроры проверили уголовные дела из списка Титова

Генпрокуратура проверила 25 фигурантов из списка Титова на предмет законности возбуждения против них уголовных дел.

Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, Генпрокуратура проверила уголовные дела в отношении 25 предпринимателей из списка Титова и установила, что они были возбуждены законно.

"То есть мы согласились с позицией следствия, что уголовные дела в отношении этих 25 человек были возбуждены на законных основаниях", - сказал Куренной во время трансляции канала прокуратуры "Эфир". Куренной уточнил, что были вопросы по качеству расследования, его полноте и вдумчивости, но не было никакого повода, чтобы отказать в возбуждении дела.

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи бизнес-омбудсмена Бориса Титова в Лондоне со сбежавшими из России бизнесменами, которые на родине проходят обвиняемыми по уголовным делам, связанным в основном с хищением финансов. Список состоял примерно из 40 имен. По словам Титова, до конца года в Россию могут вернуться порядка десяти российских бизнесменов.

По словам Куренного, список постоянно пополняется, и в нем теперь уже находятся бизнесмены, которые не только скрываются в Лондоне, но и в Греции, США и Украине. Отвечая на вопрос, как санкции влияют на международное сотрудничество Генпрокуратуры, официальный представитель ведомства отметил, что прокуроры действуют в рамках международного права и находятся вне политики и санкций. По его словам, международное сотрудничество находится на очень высоком уровне и ведется очень активно.

Например, за последний год в два раза выросло количество международных встреч и подписанных с коллегами из других стран документов о сотрудничестве. Что касается исполнения запросов, то в прошлом году компетентные органы европейских стран исполнили более 350 запросов Генпрокуратуры России. Больше всего запросов исполнила Германия - 55, на втором месте Кипр - 49. Впервые за долгие годы был экстрадирован совершивший тяжкое преступление гражданин РФ из Великобритании.

При этом, по словам Куренного, британская сторона оставила без ответа все запросы Генеральной прокуратуры по делу о покушении на отца и дочь Скрипалей. По его словам британские коллеги проигнорировали все неоднократные запросы российской стороны по этому делу. При этом сам Лондон ни одного официального запроса в Москву не отправлял, хотя британцы и заявили, что Россия им якобы ничего не ответила.