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23.10.2018 20:26
Рубрика: Происшествия

Сбежали в Лондон

Прокуроры проверили уголовные дела из списка Титова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7701 (238)
Генпрокуратура проверила 25 фигурантов из списка Титова на предмет законности возбуждения против них уголовных дел.

Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, Генпрокуратура проверила уголовные дела в отношении 25 предпринимателей из списка Титова и установила, что они были возбуждены законно.

"То есть мы согласились с позицией следствия, что уголовные дела в отношении этих 25 человек были возбуждены на законных основаниях", - сказал Куренной во время трансляции канала прокуратуры "Эфир". Куренной уточнил, что были вопросы по качеству расследования, его полноте и вдумчивости, но не было никакого повода, чтобы отказать в возбуждении дела.

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Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи бизнес-омбудсмена Бориса Титова в Лондоне со сбежавшими из России бизнесменами, которые на родине проходят обвиняемыми по уголовным делам, связанным в основном с хищением финансов. Список состоял примерно из 40 имен. По словам Титова, до конца года в Россию могут вернуться порядка десяти российских бизнесменов.

По словам Куренного, список постоянно пополняется, и в нем теперь уже находятся бизнесмены, которые не только скрываются в Лондоне, но и в Греции, США и Украине. Отвечая на вопрос, как санкции влияют на международное сотрудничество Генпрокуратуры, официальный представитель ведомства отметил, что прокуроры действуют в рамках международного права и находятся вне политики и санкций. По его словам, международное сотрудничество находится на очень высоком уровне и ведется очень активно.

Например, за последний год в два раза выросло количество международных встреч и подписанных с коллегами из других стран документов о сотрудничестве. Что касается исполнения запросов, то в прошлом году компетентные органы европейских стран исполнили более 350 запросов Генпрокуратуры России. Больше всего запросов исполнила Германия - 55, на втором месте Кипр - 49. Впервые за долгие годы был экстрадирован совершивший тяжкое преступление гражданин РФ из Великобритании.

При этом, по словам Куренного, британская сторона оставила без ответа все запросы Генеральной прокуратуры по делу о покушении на отца и дочь Скрипалей. По его словам британские коллеги проигнорировали все неоднократные запросы российской стороны по этому делу. При этом сам Лондон ни одного официального запроса в Москву не отправлял, хотя британцы и заявили, что Россия им якобы ничего не ответила.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура
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