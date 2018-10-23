Московским гарнизонным военным судом по ходатайству следствия арестованы сотрудники ФСБ Сергей Никитюк и Константин Струков.

Они обвиняются в хищении 45 миллионов рублей по части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в центральном аппарате Следственного комитета России.

Оба офицера служили в одном из элитных подразделений центрального аппарата Федеральной службы безопасности. Это управление занимается борьбой с коррупцией в МВД, МЧС, минюсте и подведомственных ему Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной службе судебных приставов.

Известно, что на основании рапортов этих офицеров проводилось масштабное расследование во ФСИН. Но дело, по которому проходят фигуранты, не связано с тюремным департаментом. Следствие считает, что эти двое борцов с коррупцией участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке столицы.

По версии следствия, в 2016 году Никитюк и Струков участвовали в отчуждении половины активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком недалеко от станции метро "Волгоградский проспект" в столице. Они узнали о том, что местные власти собираются сносить павильоны рынка, и обратились к их хозяину с предложением "решить вопрос" сохранения его бизнеса.

По словам предпринимателя, сотрудники спецслужбы потребовали переписать половину фирмы, уставной капитал которой составлял 4,6 миллиона рублей, на стороннего человека. Предприниматель дал "добро" на такой шаг, возможно, под давлением, но сделка по каким-то причинам не состоялась. Позже 50 процентов имущества компании оформили на мать человека, который первоначально по предложению офицеров спецслужбы, как считает следствие, должен был стать владельцем этой части строительного рынка.

Позже рынок "На Остаповской" все-таки снесли, а местные власти предложили компенсацию за него в 90 миллионов рублей. Естественно, новый совладелец должна была получить половину этой суммы. Но владелец рынка обратился в правоохранительные органы, заявив, что на него оказывают давление и хотят насильно забрать половину суммы компенсации за снесенное имущество. После этого офицеров задержали.