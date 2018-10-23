Подмосковного полицейского задержали за сексуальное насилие над школьницей

В Москве по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней задержан сотрудник подмосковной полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК столицы.

По данным следствия, преступление было совершено 31 августа на севере Москвы. Как полагают в СК, полицейский проследил за 10-летней девочкой, которая шла по улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда школьница зашла в подъезд, подозреваемый, по версии следователей, напал на нее.

На данный момент с подозреваемым работают следователи, продолжается сбор доказательств. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".