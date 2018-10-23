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23.10.2018 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи разберутся с причинами сноса исторических построек в Боровске

Следователи СУ СК России по Калужской области проверят обстоятельства сноса ряда исторических построек в центре древнего Боровска.

Соответствующее распоряжение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: Владимир Кобзарь
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Сигнал о сносе зданий в ведомство поступил от неравнодушных граждан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В рамках программы по переселению из аварийного жилья сносят здания, большая часть из которых является историческими и представляют культурное наследие города", - говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.

По итогам проверки будет дана принципиальная оценка действиям местных властей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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