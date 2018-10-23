В Москве задержанный за кражу велосипеда приезжий признался в убийствах

Столичная полиция задержала 29-летнего гражданина Приднестровья за похищение велосипеда.

На допросе тот сознался в целой серии убийств, передает "Интерфакс". Шесть из них были совершены им на родине, а еще одно - уже в России.

"Уроженец Тирасполя 1989 года рождения был задержан 19 октября по подозрению в краже велосипеда на Ленинском проспекте в Москве, - сообщили агентству в правоохранительных органах. - Он рассказал следствию о том, что пребывая в Тирасполе, он совершил убийства шести женщин, мотивируя это ненавистью к ним, а так же сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции "Москва-Товарная".

Сейчас полиция проверяет полученные показания и запрашивает данные у коллег из Приднестровья.