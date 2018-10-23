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23.10.2018 05:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об убийстве 18-летней хабаровчанки направлено в суд

Текст: Юлия Гарднер

В следственном управлении СК по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 18-летней студентки.

Напомним, девушка пропала 2 августа в Железнодорожном районе города. Она отправилась на встречу с другом, но до него так и не дошла. Ее тело в мешке обнаружили спустя три дня в лесополосе неподалеку от стройки.

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Оперативники быстро задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний сторож той самой стройки, который постоянно проживал в вагончике.

В тот вечер мужчина выпил и вышел на улицу покурить. Мимо него проходила девушка.

"Злоумышленник напал на нее и, сломив сопротивление, совершил сексуальное насилие, а затем задушил и похитил ее сотовый телефон. После он вернулся в свою сторожку, взял лопату и мешок, перенес тело в лесополосу и там закопал", - говорятся в сообщении СК.

Отмечается, что подозреваемый ранее отсидел десять лет за изнасилование ребенка.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готово к передаче в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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