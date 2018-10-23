Новости

В Якутии браконьеры отстреливали диких зверей с вертолета 05:48
Полиция США ранила пытавшегося вломиться в офис Fox 5 мужчину 05:33
На Сахалине мать обвинили в убийстве годовалой дочери 05:27
Трамп пообещал направить "сколько нужно" военных на границу с Мексикой 05:24
Дело об убийстве 18-летней хабаровчанки направлено в суд 05:01
Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас начал голодовку 05:00
Мэй опровергла подготовку кабмина к новому голосованию по Brexit 04:38
Директор ЦРУ примет участие в расследовании убийства Хашкаджи 04:31
Приближающийся к США караван мигрантов разросся до 7 тысяч человек 04:06
Лондон не нашел доказательств "российского вмешательства" 03:54
УМВД проверит, откуда взялось отверстие в севшем в Хабаровске самолете 03:53
Алкогольная фабрика взорвалась в Мехико 03:49
Режим ЧП введен в двух штатах Мексики из-за урагана "Уилла" 03:07
Школьник напал с ножом на учителя во время урока в США 02:35
Объяснения Эр-Рияда по поводу гибели Хашкаджи не устроили Трампа 02:28
Самолет ВВС США провел многочасовую разведку у южных границ России 02:16
Трамп приветствовал намерение Германии покупать газ у США 01:39
В Турции беглый преступник ранил ножом девять человек 01:14
Трамп: Китай должен присоединиться к Договору о РСМД 00:39
В Москве задержанный за кражу велосипеда приезжий признался в убийствах 00:29
Дочь Карреры с иронией отреагировала на послание Глушакова 00:25
В Петербурге иномарка влетела в маршрутку, ранены четверо пассажиров 00:25
По делу о взрыве на гатчинском заводе пиротехники задержали директора 22.10.2018
Глушаков поблагодарил Карреру за чемпионский сезон 22.10.2018
Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США 22.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
23.10.2018 05:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине мать обвинили в убийстве годовалой дочери

Текст: Юлия Гарднер

На Сахалине задержали 37-летнюю женщину, которую заподозрили в убийстве собственного ребенка.

Тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили в мусорном баке в селе Шебунино Невельского района на прошлой неделе. Оперативники быстро выяснили личность подозреваемой в убийстве.

Дело об убийстве 18-летней хабаровчанки направлено в суд

По версии следствия, 14 октября женщина вместе с дочерью, которой не исполнилось и полутора лет, приехала в Шебунино из села Троицкое. Через четыре дня она с ребенком отправилась в гости к своим знакомым, Пока компания распивала спиртное, девочка капризничала, раздражая хозяев. Те попросили успокоить ее.

Мать, державшая малышку на руках, уронила ее на пол, из-за чего девочка стала плакать еще громче.

"Разозлившись, что не может успокоить ребенка, подозреваемая положила его в ванную, сходила на кухню за ножом и нанесла им удары в спину дочери. Затем, поместив тело в пакет, выбросила с балкона второго этажа, спустилась и отнесла пакет в мусорный контейнер. После этого отправилась ночевать к своей знакомой", - сообщается на сайте следственного комитета.

Женщине предъявлено обвинение, она находится под стражей.

Следователи продолжают собирать доказательства ее вины.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Севастополь всегда был в составе России
"Всему есть предел": В ГД поддержали указ о санкциях против Украины
В Крыму назвали идею переименовать полуостров "торжеством идиотизма"
Госдума может ввести штрафы для самозанятых
Доллар США опускался ниже 65 рублей впервые с 1 октября