На Сахалине мать обвинили в убийстве годовалой дочери

На Сахалине задержали 37-летнюю женщину, которую заподозрили в убийстве собственного ребенка.

Тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили в мусорном баке в селе Шебунино Невельского района на прошлой неделе. Оперативники быстро выяснили личность подозреваемой в убийстве.

По версии следствия, 14 октября женщина вместе с дочерью, которой не исполнилось и полутора лет, приехала в Шебунино из села Троицкое. Через четыре дня она с ребенком отправилась в гости к своим знакомым, Пока компания распивала спиртное, девочка капризничала, раздражая хозяев. Те попросили успокоить ее.

Мать, державшая малышку на руках, уронила ее на пол, из-за чего девочка стала плакать еще громче.

"Разозлившись, что не может успокоить ребенка, подозреваемая положила его в ванную, сходила на кухню за ножом и нанесла им удары в спину дочери. Затем, поместив тело в пакет, выбросила с балкона второго этажа, спустилась и отнесла пакет в мусорный контейнер. После этого отправилась ночевать к своей знакомой", - сообщается на сайте следственного комитета.

Женщине предъявлено обвинение, она находится под стражей.

Следователи продолжают собирать доказательства ее вины.