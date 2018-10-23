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23.10.2018 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В прокуратуре опровергли факт обстрела севшего в Хабаровске самолета

Текст: Дина Непомнящая

В Дальневосточной транспортной прокуратуре опровергли распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что пассажирский самолет Ан-24 был обстрелян в воздухе.

Пассажирский самолет экстренно сел в Канаде из-за трещины на стекле

- Рейс прилетел в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре без пассажиров на техосмотр. Никаких происшествий во время полета зафиксировано не было. Прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией требований законодательства о безопасности полетов, - рассказала "РГ" специалист пресс-службы ведомства Елена Барсукова.

Она также отметила, что в рамках процессуальной проверки управления на транспорте МВД РФ по ДФО пройдет трасологическая экспертиза. Это дает основания полагать, что при осмотре самолета нашли предмет, повредивший обшивку. Но что это было пока неизвестно.

Напомним, 17 октября при осмотре приземлившегося в Хабаровске самолета Ан-24 техники обнаружили отверстие, напоминающего пулевое.

Справка "РГ"

Трасологическая экспертиза - один из видов судебной (криминалистической) экспертизы, в ходе которого исследуются вещественные доказательства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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