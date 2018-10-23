В прокуратуре опровергли факт обстрела севшего в Хабаровске самолета

В Дальневосточной транспортной прокуратуре опровергли распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что пассажирский самолет Ан-24 был обстрелян в воздухе.

- Рейс прилетел в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре без пассажиров на техосмотр. Никаких происшествий во время полета зафиксировано не было. Прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией требований законодательства о безопасности полетов, - рассказала "РГ" специалист пресс-службы ведомства Елена Барсукова.

Она также отметила, что в рамках процессуальной проверки управления на транспорте МВД РФ по ДФО пройдет трасологическая экспертиза. Это дает основания полагать, что при осмотре самолета нашли предмет, повредивший обшивку. Но что это было пока неизвестно.

Напомним, 17 октября при осмотре приземлившегося в Хабаровске самолета Ан-24 техники обнаружили отверстие, напоминающего пулевое.

Справка "РГ"

Трасологическая экспертиза - один из видов судебной (криминалистической) экспертизы, в ходе которого исследуются вещественные доказательства.