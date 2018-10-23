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23.10.2018 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Перми ужесточил наказание обидчику DJ Smash

Текст: Алексей Трапезников

Сегодня Ленинский районный суд вынес решение по второму уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. Ранее он был признан виновным в избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Пермский экс-депутат частично признал вину в избиении DJ Smash

Как пояснили в секретариате суда, установлено, что Александр Телепнев в том же ночном клубе, где был избит известный музыкант, месяцем ранее совершил еще одно преступление - несколько раз ударил 20-летнего студента. В итоге экс-депутат был признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, но с учетом уже вынесенного приговора, суд счел вправе заменить их на два месяца в колонии-поселении.

Напомним, в сентябре Александр Телепнев попытался оспорить приговор в Пермском краевом суде, но тот оставил его без изменений. На прошлой неделе совет местного отделения "Единой России" исключил его из партии.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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