Суд в Перми ужесточил наказание обидчику DJ Smash

Сегодня Ленинский районный суд вынес решение по второму уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. Ранее он был признан виновным в избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).

Как пояснили в секретариате суда, установлено, что Александр Телепнев в том же ночном клубе, где был избит известный музыкант, месяцем ранее совершил еще одно преступление - несколько раз ударил 20-летнего студента. В итоге экс-депутат был признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, но с учетом уже вынесенного приговора, суд счел вправе заменить их на два месяца в колонии-поселении.

Напомним, в сентябре Александр Телепнев попытался оспорить приговор в Пермском краевом суде, но тот оставил его без изменений. На прошлой неделе совет местного отделения "Единой России" исключил его из партии.