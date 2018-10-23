В Башкирии из-за задымления в гимназии эвакуировали почти 650 человек

В Стерлитамакской гимназии №6 из-за задымления пришлось эвакуировать всех детей и взрослых.

По информации ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о ЧП поступило, когда учебный день уже начался. В гимназию направили силы и средства Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона - 10 единиц техники и 32 человека личного состава.

На месте спасатели выяснили, что источник задымления находится в столовой на первом этаже кирпичного трехэтажного здания школы.

К этому моменту работники гимназии эвакуировали из здания 648 человек, из них 621 ребенок. Личный состав пожарной части помог выбраться из школы еще 18 детям и одному взрослому.

- По уточненным данным, произошло короткое замыкание электроплиты без последующего горения в помещении столовой. Поэтому силам и средствам МЧС был дан отбой. Погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сейчас помещения школы проветрили, учебный процесс продолжился.