В Уфе спасли застрявшего в стиральной машинке мальчика

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы спасли пятилетнего мальчика, застрявшего в стиральной машине.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты по городу, ребенок залез в стиральную машину вертикальной загрузки и не смог вылезти обратно. Его мама позвонила в информационно-диспетчерский центр и попросила помощи.

Приехавшие спасатели освободили ребенка после нескольких манипуляций слесарным инструментом, на это ушло пять минут.

- Врач-спасатель осмотрел ребенка и не обнаружил видимых повреждений. Сам "пленник" ни на что не жаловался, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты.

Что побудило малыша залезть в стиральную машинку, неизвестно.