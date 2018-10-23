Депутата гордумы Иркутска заподозрили в убийстве двух человек

Следователи Забайкальского края предъявили обвинение депутату городской Думы Иркутска по подозрению в причастности к убийству двух мужчин на территории Читы. Преступление, в котором подозревают чиновника, было совершено еще в 1997 году, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, пропавшие более 20 лет назад мужчины входили в состав преступной группировки и были убиты. В ходе расследования правоохранители получили доказательства причастности одного из городских чиновников Иркутска к расправе.

Следователи совместно с сотрудниками УМВД по Забайкалью 18 октября провели задержание подозреваемого, после чего доставили его в Читу. Сегодня мужчине было предъявлено обвинение по п "а" ч 2 ст 105 УК РФ (убийство двух человек). Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал чиновника.