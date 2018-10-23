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23.10.2018 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутата гордумы Иркутска заподозрили в убийстве двух человек

Следователи Забайкальского края предъявили обвинение депутату городской Думы Иркутска по подозрению в причастности к убийству двух мужчин на территории Читы. Преступление, в котором подозревают чиновника, было совершено еще в 1997 году, сообщает пресс-служба регионального СК.

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По данным ведомства, пропавшие более 20 лет назад мужчины входили в состав преступной группировки и были убиты. В ходе расследования правоохранители получили доказательства причастности одного из городских чиновников Иркутска к расправе.

Следователи совместно с сотрудниками УМВД по Забайкалью 18 октября провели задержание подозреваемого, после чего доставили его в Читу. Сегодня мужчине было предъявлено обвинение по п "а" ч 2 ст 105 УК РФ (убийство двух человек). Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал чиновника.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск СФО Забайкальский край Чита
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