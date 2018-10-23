Новости

Могерини назвала Черное море "европейским" 23:00
Бомбардировщик ВВС США экстренно приземлился после ЧП в воздухе 22:41
В московском ТЦ Columbus обрушился эскалатор 22:36
Фанаты ЦСКА пострадали в драке в Риме 22:18
Прибывшие в Норвегию на учения НАТО военные пострадали в ДТП 21:51
Facebook призналась в утечке данных российских пользователей соцсети 21:48
Болельщик ЦСКА потерял ногу в результате аварии в римском метро 21:44
Из шахты в Кузбассе эвакуировали более 90 человек 21:25
Видео: Несколько фанатов ЦСКА ранено на эскалаторе в римском метро 21:02
Фракция "Единой России" поддержала проект бюджета 20:58
Мишустин: ФНС проверяет одно малое предприятие из четырех тысяч 20:53
СМИ: Помощники Трампа затеяли драку в Белом доме 20:50
Когда стартует через Беларусь строительство магистрали "Евразия" 20:46
Следователи разберутся с причинами сноса исторических построек в Боровске 20:45
В Ахтубинске эвакуировали 300 человек из-за крупного пожара на рынке 20:40
Путин пошутил с Болтоном об оливках на американском гербе 20:32
На рухнувшем в Германии колесе обозрения было восемь детей 20:28
Ювелирный дом TOUS открыл обновленный бутик в Петербурге 20:26
Под Рязанью столкнулись КамАЗ и микроавтобус, есть пострадавшие 20:25
В Москве экологи заметили уток-мандаринок 20:24
Ушаков рассказал подробности новой встречи Путина и Трампа 20:16
В центре Петербурга загорелся особняк свояка Петра I 20:04
В Минсельхозе рассказали об урожае зерна в этом году 20:04
Рейнгольд: Глушаков "сплавит" и следующего тренера "Спартака" 20:04
СМИ: Найдены вещи убитого саудовского журналиста 19:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
В "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
23.10.2018 21:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из шахты в Кузбассе эвакуировали более 90 человек

 Из шахты "Осинниковская" в Кемеровской области эвакуированы более 90 человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В Пермском крае при обрушении на шахте пострадал рабочий

"Самостоятельно вышли на поверхность 91 человек, пострадавших нет, - сказали агентству в ведомстве. - Двенадцать остаются на жизнеобеспечении шахты".

Эвакуация произведена из-за остановки главного вентилятора на "Осинниковской". Специалисты уже возобновили его работу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Кузбасса.

"Главный вентилятор, остановленный из-за понижения напряжения, работает", - сказал он.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о влиянии российских санкций на украинский народ
В РПЦ отказались подчиняться Константинополю
Ушаков рассказал подробности новой встречи Путина и Трампа
СМИ: Найдены вещи убитого саудовского журналиста
Шойгу: Россия и США могли бы вместе решать самые сложные вопросы