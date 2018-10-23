Из шахты в Кузбассе эвакуировали более 90 человек

Из шахты "Осинниковская" в Кемеровской области эвакуированы более 90 человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"Самостоятельно вышли на поверхность 91 человек, пострадавших нет, - сказали агентству в ведомстве. - Двенадцать остаются на жизнеобеспечении шахты".

Эвакуация произведена из-за остановки главного вентилятора на "Осинниковской". Специалисты уже возобновили его работу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Кузбасса.

"Главный вентилятор, остановленный из-за понижения напряжения, работает", - сказал он.