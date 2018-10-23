Подозреваемый в убийстве девочки в Чите был судим за изнасилование

В Чите сотрудники полиции нашли тело пропавшей несколько дней назад по дороге в школу 12-летней девочки. Предполагаемый убийца задержан. Ранее он был судим за изнасилование, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК Егора Маркова.

Это ранее судимый 45-летний гражданин, работавший сторожем автостоянки. "Его задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Задержанный мужчина жил и работал на территории автостоянки, где было найдено тело школьницы", - заявили в пресс-службе МВД Забайкалья.

"Произведен обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщил Следственный комитет.