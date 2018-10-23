В Чите беременная пассажирка "скорой" родила после ДТП

В Чите в аварию попала и перевернулась "скорая помощь", которая везла в больницу роженицу. В ДТП никто серьезно не пострадал.

Женщину оперативно пересадили в другую машину и увезли в перинатальный центр, где она благополучно родила, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.

"В результате происшествия незначительные травмы получили фельдшер и водитель, от госпитализации они отказались. Беременную на 36-й неделе беременности на другой машине направили в перинатальный центр краевой больницы. После осмотра в приемном отделении она родила ребенка. Мальчик появился на свет после кесарева сечения, чувствует себя хорошо", - рассказала заведующая перинатальным центром ККБ Татьяна Хавень.