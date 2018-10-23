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23.10.2018 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Сибири предупредили о мощном снегопаде

Текст: Дмитрий Мальков

МЧС РФ предупредило жителей Красноярского края и Хакасии о резком похолодании, которое будет сопровождаться мощным снегопадом.

Фото: depositphotos.com
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- По данным центра "Антистихия" и "Гидрометцентра России", на территории двух регионов - Хакасии и Красноярского края - 23 октября ожидается очень сильный снег. В связи с этим существует вероятность нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, нарушение жизнеобеспечение населения, нарушение работы всех видов транспорт, - сообщает ведомство.

Спасатели не исключают завтра временного ограничение движения для грузовых автомобилей на дорогах общего пользования федерального значения.

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