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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неврачебная тайна

Чиновники списывали деньги на лечение террористов
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск №7701 (238)
Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении главврача Республиканского перинатального центра в Хасавюрте меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Алжанат Гаджиева подозревается в крупном мошенничестве.

Возбуждение уголовного дела связано с выявленными фактами нецелевого использования бюджетных средств, выделенных Фондом обязательного медицинского страхования для оплаты медицинских услуг. По данным следствия, будучи ранее главврачом Хасавюртовской центральной горбольницы, Гаджиева с 2015 по 2017 год представила фиктивные документы об оказании медицинской помощи 60 пациентам. На самом деле никакое лечение не понадобилось - по оперативным данным, многие из них принимают участие в боевых действиях на стороне террористов в Сирии и объявлены в федеральный розыск. Кроме того, в материалах следствия есть сведения о том, что главврач отремонтировала больницу за счет средств, выделенных из бюджета ФОМС для оплаты медицинской помощи пациентам. Всего на это ушло около двухсот миллионов рублей. Летом этого года Гаджиева уволилась из больницы и перешла на аналогичную должность в перинатальный центр.

Двух сотрудников ФСБ обвинили в крупном мошенничестве

Таким образом, силовики начали докручивать преступную цепочку "сверху вниз". Ранее задержали главу регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова, который подозревается в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении более двухсот миллионов рублей. Во время проверки выяснилось, что в аффилированные страховые компании и ФОМС были предоставлены сведения о более шестистах "мертвых душ". Часть из них давно умерли, а другие уехали воевать на стороне террористов в страны Ближнего Востока. Но это не мешало исправно перечислять медучреждениям деньги на их "лечение". В ходе проверок были задержаны и другие руководители, ответственные за медицину, в том числе экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов.

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