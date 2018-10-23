Благодаря "Островкам цифровой безопасности" жители Черкесска смогут получить в считаные минуты помощь сотрудников полиции, медиков и спасателей. А помимо этого каждый может воспользоваться бесплатным интернетом и подзарядить севшую батарейку телефона или планшета.

"Островок цифровой безопасности" - это конструкция, на которой размещен пульт связи (так называемая тревожная кнопка вызова сотрудников полиции).

Там же установлена мачта с четырьмя стационарными видеокамерами и одной поворотной камерой, которая может работать как под управлением оператора, так и в автоматическом режиме.

Все материалы с камер наблюдения сохраняются в видеоархиве МВД.

- После того как человек нажмет на кнопку, звонки поступают на пульт вызова экстренной помощи. При вызове у оператора загорается соответствующий индикатор. Отвечая, оператор с помощью дополнительных камер может просмотреть место происшествия и предпринять необходимые меры исходя из сложившейся ситуации, - рассказал главный инженер проекта Алибек Болатов.

Отметим, что "островок безопасности" - это инновационная разработка. За счет светодиодных фонарей, вмонтированных в конструкцию, она вечером и ночью будет освещать прилегающую территорию. Поставщиком энергии выступят солнечные батареи.

Кроме того, для удобства горожан вокруг них установлены скамейки, чтобы люди могли с комфортом воспользоваться беспроводным интернетом через Wi-Fi и подзарядить свои гаджеты.

В Черкесске пока установлено два "островка цифровой безопасности": на аллее по улице Доватора и рядом с фонтаном. Если эксперимент окажется удачным, то подобные устройства будут размещены в других многолюдных частях города.

Благодаря новшеству горожане смогут получить помощь сотрудников полиции, медиков и спасателей

Местные жители оценили нововведение и убеждены, что появление "островков безопасности" отрезвит хулиганов и заставит их отказаться от совершения правонарушений. Новая конструкция будет также полезна для пенсионеров, которым может понадобиться помощь.

- Пожилые люди часто забывают номера телефонов, а тут с помощью кнопки они могут сообщить о проблеме, а оператор подскажет и поможет. Очень удобно и для молодежи, у которой часто разряжаются телефоны. Кроме того, я уверена, что мелкого хулиганства станет гораздо меньше благодаря камерам, - сказала жительница Черкесска Анна Узденова