Под Калининградом 15-летний водитель без прав насмерть сбил человека

15-летний подросток, находившийся без водительских прав за рулем иномарки, насмерть сбил на дороге 22-летнего калининградца.

Трагедия произошла около 17 часов 22 октября в Зеленоградском районе, на 29 километре трассы "Калининград-Балтийск", сообщила Госавтоинспекция Калининградской области.

Volkswagen Golf, которым незаконно управлял подросток, двигался со стороны Светлого по направлению к Балтийску. 15-летний водитель превысил скорость на прямом участке дороги, не справился с управлением и наехал на 22-летнего жителя Калининграда. Тот стоял на встречной полосе и прикреплял буксировочное устройство к автомобилю Mitsubishi.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Подросток задержан. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.