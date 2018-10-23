В центре Петербурга загорелся особняк свояка Петра I

В Петербурге пожарные подразделения тушат возгорание в доме №23 по Университетской Набережной, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В здании 1726 года постройки горит обстановка на первом этаже. Площадь пожара около 20 квадратных метров. Дом по Университетской Набережной, 23 признан объектом культурного наследия регионального значение.

Здание построено в 1726 году для князя Алексея Черкасского, он был сподвижником Петра I, одним из первостроителей города. Он осушал болота, участвовал в проектировании первых улиц. За свои заслуги вельможа и получил право отстроить особняк на набережной Невы, которая сейчас носит название Университетской.

К слову, Черкасский являлся родственником первому российскому императору - он был женат на Агриппине Нарышкиной, двоюродной сестре Петра I.

Само здание особняка неоднократно меняло владельцев и перестраивалось. Два года назад в Петербурге рассматривали возможность его полномасштабной реставрации.