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23.10.2018 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти иномарка протаранила автобус, пострадали 24 человека

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Выборгском районе Ленинградской области автомобиль Mitsubishi влетел в маршрутный автобус. Пострадали 24 человека.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 171-м километре трассы "Скандинавия", все раненые - это пассажиры автобуса ПАЗ.

Три человека пострадали в аварии в Ленобласти

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в автобус, следовавший в попутном направлении. ПАЗ от удара съехал в кювет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

Справка "РГ"

Трасса "Скандинавия" считается у автолюбителей Петербурга и Ленобласти одной из самых сложных. Она проходит от Петербурга до границ с Финляндией. Трасса построена на месте шоссе до Выборга, которое, в свою очередь создавалось как военная дорога, ее особенностями были узость, большое количество поворотов. Сейчас дорогу активно расширяют, тем не менее, "Скандинавия" регулярно попадает в сводки ГИБДД.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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